ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости. Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, в результате которого погиб один человек и четверо ранены, нападавший кричал "Аллах акбар", сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

"Нападавший с ножом на прохожих кричал "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура начала расследование ", — сказал Моленс на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал BFMTV.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск) во втором округе Париже недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника. Личность его пока не установлена, при нем не было найдено никаких документов.