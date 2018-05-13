СМИ: в Киркуке ввели комендантский час на время подсчета голосов на выборах

Мужчина отдает свой голос на избирательном участке во время парламентских выборов в Багдаде, Ирак. 12 мая 2018

Мужчина отдает свой голос на избирательном участке во время парламентских выборов в Багдаде, Ирак. 12 мая 2018

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Власти города Киркук в Иракском Курдистане ввели комендантский час в ночь с субботы на воскресенье, чтобы избежать напряженности в городе в связи с объявлением результатов парламентских выборов, сообщает телеканал ِAl-Sumaria со ссылкой на заявление губернатора провинции Саида аль-Джабури.

Выборы прошли впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Ранее ряд СМИ сообщали, что террористы ИГ* угрожали проведением терактов в ходе голосования на выборах в парламент.

"Во время заседания (совета безопасности провинции — ред.) было принято единогласное решение ввести комендантский час по всему городу Киркук, начинающийся с 00.00 ночи до 06.00 утра завтра, в воскресенье", — заявил губернатор.

По словам аль-Джабури, данные меры направлены на сохранение порядка в городе и должны помочь силам безопасности выполнять свои обязанности.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборах новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше семи тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.