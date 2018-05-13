КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. Проект совместной декларации ЕС в отношении переноса посольств некоторых государств в Иерусалим "лишен равновесия", сообщает пресс-служба румынского МИД.

"Учитывая сложный региональный контекст, а также проведенный комплексный анализ текста, представленного на утверждение странам-членам Европейской службой внешних связей, МИД решил, что текст лишен равновесия, акцент ставится всего на один элемент, а именно на перенос европейских дипломатических представительств в Иерусалим", — сказано в сообщении. Позицию румынского МИД разделили Венгрия и Чехия, поэтому принять общую инициативу от Европейского союза не получилось.

Власти Палестины осудили позицию трех стран, которые заблокировали проект декларации ЕС, осуждающей перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, сообщило в субботу агентство Wafa.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что вызовет главу МИД Теодора Мелешкану для получения объяснений подобных действий. "Социал-демократы (правящая партия Румынии) воспользовались отсутствием ясности в законодательстве и заблокировали европейский документ без консультаций с президентом… Блокированием этой декларации Румыния была отброшена на окраину Союза, рядом со странами, которые, при всем моем уважении, являются евроскептиками", — сказал он. Глава Румынии добавил, что подобные действия могут "вывести" страну из Евросоюза.

Правительство Румынии 25 апреля запустило процесс анализа и оценки переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Ранее президент страны Клаус Йоханнис сообщил, что не был проинформирован о возможном переносе посольства страны и считает эту инициативу правительства нарушением международного права.

Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.