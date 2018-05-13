Захарова привела доказательства лжи Украины в ООН

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала материалы, доказывающие организацию украинскими властями мероприятия на тему пропаганды, которое Киев выдал за часть сессии комитета ООН по информации.

"Сначала вы организовали пропагандистский семинар по теме борьбы с пропагандой. Выдали его за мероприятие комитета по информации ГА ООН. Привезли на семинар "ветеранов АТО", которые в кулуарах угрожали российскому дипломату. А сейчас вам не нравится, что ооновцы вас поставили на место? Очередной порцией обвинений России во лжи вы только усугубляете свой позор. Ведь нам есть, что показать", — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Захарова опубликовала скриншот приглашения постпредства Украины при ООН на мероприятие "по борьбе с пропагандой и фейками", в котором утверждается, что оно проходит под эгидой комитета ООН по информации. Кроме того, она привела видео четырех заявлений председателя этого комитета Яна Кикерта, который опровергает проведение каких-либо мероприятий под своей эгидой совместно с украинской стороной, а также заявляет, что согласия на них не давалось.

Кроме того, Захарова задалась вопросом, возможно ли получить записи с камер наблюдения на мероприятиях, на которых видно, как приглашенные украинской стороной лица угрожали сотруднику российского МИД.

"Думаю, стоит попробовать", — добавила дипломат.

Накануне Захарова заявила, что воевавшие в Донбассе украинские ветераны угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации. По словам представителя МИД, украинские ветераны "в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю, сотруднику пресс-службы МИД, и начали угрожать физической расправой".

Ранее в субботу официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца назвала слова Захаровой "фейком".