"Мальчики иногда ошибаются". Почему Индию захлестнула волна изнасилований

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Мария Ефимова. Сексуальное насилие — одна из главных социальных проблем Индии. Женщинам опасно выходить на улицу, родители стараются не выпускать детей из дома без сопровождения: по статистике, почти половина изнасилований приходится на несовершеннолетних. О том, как страну захлестнула волна преступлений на сексуальной почве и почему высокопоставленные чиновники их оправдывают, — в материале РИА Новости.

Сожжение жертвы

На прошлой неделе полиция восточного индийского штата Джаркханд задержала 20 человек по подозрению в групповом изнасиловании и убийстве 16-летней девушки. Третьего мая, когда родители находились в гостях на свадьбе, ее похитили из дома. После группового изнасилования жертве позволили вернуться домой. Девушка рассказала все отцу, и тот, обратившись к местным властям, добился от насильников выплаты моральной компенсации в 734 доллара. Преступники решили отомстить семье: ворвавшись в дом жертвы, они избили всех, кто там находился, а ее саму сожгли заживо.

© AP Photo / Mukhtar Khan Мусульманская студентка проходит мимо полицейского во время протеста против изнасилования в городе Сринагар, Индия © AP Photo / Mukhtar Khan Мусульманская студентка проходит мимо полицейского во время протеста против изнасилования в городе Сринагар, Индия

В том же Джаркханде похожая трагедия произошла еще с одной 17-летней девушкой. Ей предложили выйти замуж, она отказала, тогда оскорбленный ухажер изнасиловал ее, облил керосином и поджег. Сейчас девушка в больнице в критическом состоянии с ожогами 95% тела.

Жестокие изнасилования — одиночные и групповые, часто с убийствами — в Индии совершаются постоянно. В 2016 году зафиксировали 40 тысяч таких преступлений, в более 19,5 тысячи из них жертвы — несовершеннолетние. В индийской правозащитной организации Save Children признают, что официальная статистика теперь чуть ближе к реальности, однако подчеркивают: все это лишь вершина айсберга. Правозащитники Human Rights Watch объясняют это тем, что жертвы неохотно ищут правосудия, поскольку обычно сталкиваются с унижениями в больницах и полицейских участках. Кроме того, правоохранители зачастую не желают регистрировать заявления и защищать должным образом пострадавших и свидетелей.

В семьях жертв до сих пор считают подобные происшествия позором и стараются скрыть их. По некоторым оценкам, сообщают не более чем о пяти процентах инцидентов. "Я знаю одну девушку, которую изнасиловал отец. В семье вообще никто ее не поддержал. Кончилось тем, что ей пришлось просто уйти из дома. Сейчас все нормально, она счастливо вышла замуж. Но с родней не общается. Никто не понес никакого наказания, — говорит Шабина Куреши, 30-летняя бизнес-леди из Нью-Дели, состоящая в женском отделении партии "Аам-Аадми парти" ("Партия простого человека"), одержавшей оглушительную и неожиданную победу на выборах 2015 года в Заксобрание Дели (в том числе на лозунгах, обещающих уберечь женщин от изнасилований при помощи патрулей).

© Фото : из личного архива Шабины Куреши Шабина Куреши © Фото : из личного архива Шабины Куреши Шабина Куреши

Шабина ведет активную общественную работу — рассказывает женщинам на специальных курсах об их правах, она даже организовала для них секцию единоборств. "В Индии, особенно в провинции, полно девушек, запертых в четырех стенах. Они боятся выйти из дома, лишены возможности учиться и работать. Им приходится терпеть сексуальные домогательства ото всех подряд — родни, соседей, друзей, — продолжает она. — Похищения, изнасилования, убийства девушек происходят каждый день. И в больших городах, где более эмансипированная публика, тоже. Уже четыре года я веду обучающие курсы для малоимущих девочек и девушек. Мы учим их тому, что нельзя давать себя в обиду, надо требовать к себе уважения и в случае чего уметь применить приемы кунг-фу и каратэ. Кстати, это помогает — моя ученица однажды успешно отбилась от таксиста".

"Как женщина я совершенно не чувствую себя в безопасности в Индии. Выхожу из дома, иду по безлюдному месту, сажусь в такси или метро — всегда испытываю подсознательный страх. Как и миллионы моих соотечественниц", — признается Дипа Нараян, социолог, автор книги, посвященной индийским женщинам.

"Самый черный день"

В апреле прошли масштабные акции протеста по всей стране, вызванные двумя взбудоражившими общественность случаями насилия в штатах Джамму и Кашмир и Уттар-Прадеш, которые к тому же перевели проблему в политическую плоскость.

В одном из инцидентов участвовал член местного Законодательного собрания от правящей Индийской народной партии Кулдип Сингх Сенгар: его обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки. Делу дали ход лишь после вмешательства главного министра штата, раскритиковавшего местную полицию за нежелание рассматривать заявление жертвы. Но для этого пострадавшей сначала пришлось осуществить попытку самосожжения рядом с резиденцией насильника — после того как члены семьи политика убили ее отца в отместку за нежелание девушки забирать заявлении из полиции. Власти штата пообещали, что дело будет раскрыто, независимо от того, кто совершил преступление.

© AP Photo / Channi Anand Протесты в Кашмире после убийства пилигримов © AP Photo / Channi Anand Протесты в Кашмире после убийства пилигримов

Еще больший резонанс вызвало изнасилование и убийство восьмилетней девочки-мусульманки по имени Асифа. Ее похитили восемь мужчин, один из которых был полицейским, затем держали в индуистском храме в течение пяти дней, заставляя принимать наркотики и подвергая насилию и пыткам. В конце концов девочку забили до смерти и бросили тело в лесу. Все преступники были индуистами. В материалах дела значится, что таким образом они хотели вынудить семью Асифы уехать из штата.

Лидер оппозиции Рахул Ганди организовал шествие в Нью-Дели, по всей стране проводились акции протеста под лозунгами "Правосудие для Асифы", "Я индус, и мне стыдно". Это самые мощные общественные выступления с 2012 года, когда люди вышли на улицы после жестокого группового изнасилования 23-летней женщины в автобусе. Лидера правящей Националистической партии Нарендру Моди, который в следующем году идет на выборы и не хочет раздражать электорат, обвинили в запоздалой и неадекватной реакции на преступление. Пятьдесят бывших чиновников написали ему письмо, назвав убийство девочки "самым черным часом для Индии после обретения независимости" и потребовав жесткой реакции.

Максимальная мера

Правительство на экстренном заседании, состоявшемся 21 апреля, одобрило введение смертной казни за изнасилование детей младше 12 лет. Минимальное наказание за изнасилование девушек старше 16 лет увеличили с семи до десяти лет, а подростков в возрасте от 12 до 16 лет — до двадцати. Максимальное наказанием в этих случаях — пожизненный срок.

"Я считаю, таких преступников надо жестоко карать. Желательно отрубать им головы на глазах у публики. Чем больше жестокости по отношению к ним покажут, тем меньше их будет в нашей стране. То, что произошло со мной и тысячами других девушек, не должно повторяться", — заявила РИА Новости жертва изнасилования, пожелавшая остаться неизвестной.

© Фото : мз личного архива Дипы Нараян Дипа Нараян © Фото : мз личного архива Дипы Нараян Дипа Нараян

Социолог Дипа Нараян указывает на то, что Индия находится на 125-м месте в списке 159 стран в Индексе гендерного равенства ООН и это затрагивает все сферы жизни женщины. "История с мусульманской девочкой сильно политизирована. Но эта трагедия не должна быть орудием политической борьбы. Родители девочки — простые кочевники-скотоводы — хотят справедливого наказания за преступление, совершенное при участии полицейского и покрывавшееся полицией, — говорит она. — За проблемой вражды между индусами и мусульманами и вопросом бездействия правоохранительных органов надо увидеть еще одну важную проблему. Должна измениться сама культура, в которой верят, что изнасилование — это вина женщины и позор для нее, а не для насильника, в которой девочку учат "не существовать": тихо говорить, тихо ходить, опускать глаза, всегда нравиться окружающим, ограничивать себя во всем. Культура, в которой допустимы заявления, подобные тем, что сделал один индийский политик после очередного изнасилования: "Мальчики есть мальчики, иногда они ошибаются".