Полиция назвала число погибших при нападении в центре Парижа

Нападение на прохожих в центре Парижа (8)

Нападение на прохожих в центре Парижа

Нападение на прохожих в центре Парижа

ПАРИЖ, 12 мар — РИА Новости. В результате нападения неизвестного мужчины в Париже убит один человек, четверо пострадали, двое из них получили серьезные ранения, сообщил представитель столичной полиции в эфире телеканал BFMTV.

Он также подтвердил, что нападавший был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что во втором округе Париже неизвестный с ножом напал на прохожих. По данным телеканала BFMTV, погибли два человека, несколько людей ранены.

PARIS — Attaque au couteau: Selon les premières informations il y a au moins 4 blessés pic.twitter.com/nzQBSbg5UE — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 мая 2018 г.

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