В Румынии проходят многотысячные антиправительственные протесты

КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Тысячи граждан вышли на улицы больших городов Румынии, выступая против правящей коалиции, премьер-министра Виорики Данчилэ, председателя палаты депутатов Ливиу Драгни и руководителя сената Кэлина Попеску-Тэричану, сообщает Mediafax.

"Несколько тысяч человек протестовали в субботу на площади Победы, обвиняя коалицию Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛД) в невыполнении предвыборных обещаний и отдалении страны от европейских и демократических стандартов", — отмечает агентство.

"Антидемократическими действиями" СДП и АЛД организаторы считают, в частности, изменение Уголовного кодекса, требование заменить руководство Национального антикоррупционного управления, изменение законодательства без публичных консультаций, пересмотр законов юстиции, очернение некоторых европейских институтов.

Протесты в разных городах страны были организованы при помощи групп в социальных сетях, где распространялись призывы выступить против правительства и лидеров правящей коалиции — председателя палаты депутатов Драгни, возглавляющего СДП, и руководителя сената Попеску-Тэричану, который управляет АЛД. Также люди требуют отставки Данчилэ, которую на пост премьера выдвинули социал-демократы.

Президент Клаус Йоханнис высказал журналистам предположение, что люди вышли на улицы, потому что "недовольны".

"Гражданское отношение очень важно, чтобы вернуть этих правителей ногами на землю", — цитирует президента Mediafax.

По разным оценкам, в Бухаресте на протест собрались от 5 тысяч до 7 тысяч человек. В городе Клуж протестовали более 300 человек, столько же вышли на площадь в Тимишоаре. Около 200 протестующих насчитала полиция в Яссах и Брашове.