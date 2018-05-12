ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. США надеются, что в правительстве Ирака по итогам парламентских выборов в субботу окажутся представители различных общественных групп, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Вновь избранные депутаты парламента столкнутся с важной задачей формирования инклюзивного правительства, отвечающего нуждам всех иракцев. Мы надеемся, что этот процесс будет идти быстро в то время, которое отведено конституцией", — заявил Помпео.

По словам госсекретаря, США готовы к сотрудничеству с иракскими лидерами и стратегическому партнерству с Багдадом.

Впервые после освобождения Ирака от террористов ИГ в стране проходят выборы в парламент. Так голосуют в Мосуле. #Iraq #ElectionDay pic.twitter.com/JdUAT5eRhA — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 мая 2018 г.

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