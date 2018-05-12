Тамбовская делегация приняла участие в памятных мероприятиях в Люксембурге

ТАМБОВ, 12 мая – РИА Новости. Делегация Тамбовской области в рамках визита в Люксембург приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и премьер-министр Великого Герцогства Ксавье Беттель посетили мемориальные кладбища, где находятся захоронения советских солдат. Они почтили память погибших и возложили венки и цветы. Торжественные мероприятия были организованы принимающей стороной в память обо всех жертвах нацизма. В знак уважения к подвигу советского народа, освободившего мир от фашизма, премьер-министр Люксембурга надел Георгиевскую ленточку.

"Мы посетили могилы соотечественников, за которыми ухаживают общественные и культурные организации. Огромное им за это спасибо", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Губернатор подчеркнул, что на Тамбовщине также делают все, чтобы сохранить память о люксембуржцах, ставших жертвами фашизма. Практически ежегодно регион принимает делегации ветеранов из Люксембурга, потомков погибших солдат. © РИА Новости / Онучко Виктор Тамбовская область предложила сотрудничество инвесторам из Люксембурга

"Мы очень внимательно относимся к захоронениям ваших земляков, встречаем ветеранов, приезжающих почтить их память. Вновь приглашаю представителей Люксембурга на тамбовскую землю. Уверен, что ради общей памяти мы и дальше будем поддерживать на высоком уровне наши отношения, совместно делать все, что от нас зависит, чтобы не были забыты невинные жертвы войны", – сказал Никитин.

Как отметили в пресс-службе, в церемонии принимали участие ветераны Люксембурга. С большой теплотой они говорили о Тамбове, о своей любви к России. Известно, что большинство люксембуржцев насильственно были мобилизованы в гитлеровскую армию, поневоле оказавшись на оккупированной территории. Об этом свидетельствуют как документы, так и воспоминания участников тех событий. Давние устоявшиеся связи с руководством и ассоциацией "Узники Тамбова" позволили тамбовчанам и люксембуржцам вместе участвовать в акции "Бессмертный полк".

Тамбовская область сотрудничает с Люксембургом в области изучения общей истории через общественные организации, народную дипломатию, созданный в Люксембурге Центр цифровой истории. В рамках визита делегации состоялась передача дисков с цифровыми архивами личных дел военнопленных люксембуржцев, оказавшихся во время войны в России.

"По возвращении на Тамбовщину обязательно поручу региональным архивным учреждениям и местным вузам вести тщательный поиск дополнительной информации. Уверен: такая работа должна быть продолжена", — заверил Никитин.

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