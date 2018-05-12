В ДНР сообщили об обстреле окраин Горловки со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Один мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) окраин города Горловка, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Сегодня в 18.55 (мск) силовики с направления шахты "Южная" открыли огонь по жилым домам в районе шахты "Глубокая" из танков, выпустив 24 снаряда, и 120-миллиметровых минометов, выпустив 31 мину. В результате обстрелов ранение получил один мирный житель… Из-за непрекращающегося обстрела раненого до сих пор не могут эвакуировать", — сказал представитель.

В оперативном командовании полагают, что силовики используют данный обстрел для эвакуации погибших и раненых бойцов ВСУ, оставшихся в этом районе в результате неудачной попытки прорыва позиций сил ДНР на этом направлении днем ранее.

Ранее начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов рассказал, что в пятницу при попытке прорыва ВСУ потеряли до девяти человек убитыми, еще пятеро получили ранения. Со стороны ДНР погибли двое военнослужащих.