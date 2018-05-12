Президент Армении уволил двух заместителей начальника полиции страны

ЕРЕВАН, 12 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил в субботу двух заместителей начальника полиции республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Освободить от занимаемых должностей первого заместителя начальника полиции Унана Погосяна и заместителя начальника Самвела Ованнисяна", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента Армении.

Ранее начальником полиции Армении по предложению премьер-министра Никола Пашиняна был назначен глава ереванского управления ведомства полковник Валерий Осипян.