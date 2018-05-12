Десятки тысяч человек прошли маршем по Лондону

ЛОНДОН, 12 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Десятки тысяч человек приняли участие в субботу в демонстрации, организованной в Лондоне Конгрессом профсоюзов Британии для того, чтобы заявить о необходимости повышения минимальных ставок оплаты труда.

Акция протеста, ставшая самой многочисленный за последние несколько лет, собрала в центре Лондона представителей почти всех британских профсоюзов со всей страны, активистов левых организаций, пацифистов, пенсионеров и членов их семей. Участвовали в акции работники системы здравоохранения, образовательных учреждений, сферы услуг. Многие взяли на марш детей.

Несмотря на дождь, организаторам удалось собрать ожидаемое количество участников. Часть добирались к месту акции самостоятельно, часть профсоюзов организовала доставку участников автобусами.

Акция началась на набережной Темзы в районе Виктория. С плакатами, транспарантами, воздушными шарами в руках демонстранты прошли маршем по центру Лондона до Гайд-парка, где провели митинг.

Главными требованиями собравшихся были повышение минимального уровня оплаты труда, отмена так называемых "трудовых контрактов с нулевым количеством рабочих часов", при которых чаще всего нарушаются права работников, а также увеличение финансирования систем здравоохранения, образования и социальной сферы.

В митинге принял участие лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Лейбористы поддерживают трудящихся (в борьбе за права). Мы обещаем приложить больше сил к работе по обеспечению их прав и свобод, мы вместе сможем улучшить их жизни", — сказал Корбин, обращаясь к собравшимся.

Генеральный секретарь Конгресса профсоюзов Франсиз Огрэйди заявила, выступая перед собравшимися, что трудящие пришли на акцию, чтобы заявить о том, что не хотят мириться с низким уровнем оплаты труда.

"В стране новое настроение. Люди были очень терпеливы, но теперь они требуют нового соглашения (с властью)", — сказала она.