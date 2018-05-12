Афины и Скопье проведут встречу по македонской проблеме, заявили в ООН

АФИНЫ, 12 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и премьер бывшей югославской республики Македония Зоран Заев 17 мая встретятся в Софии в рамках саммита ЕС-Западные Балканы, сообщил журналистам спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц после переговоров министров иностранных дел двух стран.

В субботу глава МИД Греции Никос Котзиас и его коллега из Скопье Никола Димитров в присутствии Нимица провели шестичасовые переговоры в городке Сунион под Афинами. Они обсудили решение проблемы конституционного названия Македонии.

По словам Нимица, у министров была "очень серьезная встреча", они проделали "тяжелую, интенсивную и позитивную работу" по подготовке встречи двух премьер-министров.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония".

Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему страны в НАТО и Евросоюз. В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье, переговоры активизировались в последние месяцы.