Главой МИД Армении назначен постпред страны при ООН Зограб Мнацаканян

Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади в Гюмри. 27 апреля 2018

Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади в Гюмри. 27 апреля 2018

ЕРЕВАН, 12 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна, сообщили в его пресс-службе.

"Назначить Зограба Мнацаканяна министром иностранных дел Армении", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Новый министр сменил на этом посту Эдварда Налбандяна, возглавлявшего армянское внешнеполитическое ведомство с 2008 года.

Зограб Мнацаканян — выпускник МГИМО. Стажировался в посольстве СССР в США, имеет степень магистра Манчестерского университета Виктории. Работает в структуре МИД Армении с 1991 года.

Работал в посольствах Армении в Великобритании и Ватикане. Был постпредом Армении в Женевском офисе ООН и Совете Европы, послом Армении в Швейцарии. С 2011 по 2014 годы Мнацаканян занимал пост заместителя министра иностранных дел. С 2014 года — постпред Армении при ООН.