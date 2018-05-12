Меркель вручили "Лампаду святого Франциска" за помощь беженцам

РИМ, 12 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила в субботу в итальянском Ассизи "Лампаду святого Франциска", сообщают итальянские СМИ.

Глава немецкого правительства удостоена награды ордена францисканцев в знак признания ее усилий по поддержанию мира и помощи мигрантам.

На церемонии в городе в центральной области Умбрия, считающемся родиной святого Франциска Ассизского, Меркель приветствовали глава итальянского правительства Паоло Джентилони, бывший премьер Италии Романо Проди и президент Колумбии, лауреат нобелевский премии мира Хуан Мануэль Сантос, удостоенный религиозной награды в 2016 году.

Ранее лампаду, символизирующую стремление к миру и свет человеческой души, получал Далай-лама, польский президент Лех Валенса и последний лидер СССР Михаил Горбачев.

"В самый тяжелый и болезненный период библейской миграции сирийцев Меркель смело и решительно открыла границы, пойдя против общественного мнения", — заявил глава пресс-службы базилики Святого Франциска Энцо Фортунато.