Додон принял участие в марше в поддержку традиционных ценностей в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон поддержал марш Митрополии Молдавии в поддержку традиционной семьи и рассказал, что молдавские семьи за рождение четвертого ребенка с 15 мая будут получать по 240 долларов.

"Семейные традиции и православная вера — это основа государственности Молдавии, я всегда был и буду защитником этих ценностей, без них у нас нет будущего. С 15 мая, когда отмечают Международный день семьи, молдавские семьи, которые рожают четвертого и последующих детей, будут получать от Благотворительного фонда первой леди 4000 леев (около 240 долларов)", — сказал Додон.

Марш в поддержку традиционных семейных ценностей был организован Митрополией Молдавии. Его цель — защита института семьи и православных традиций.

Додон напомнил, что под эгидой президента в Молдавии проходит Фестиваль семьи — 12 мая в Комрате, 13 — в Бельцах, 15 — в Кишиневе.

"В период с 14 по 16 сентября в Кишиневе впервые пройдет Всемирный конгресс семей, который соберет примерно 2000 участников из более чем 50 государств. Участие в Конгрессе уже подтвердил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а Ватикан впервые будет представлен премьер-министром", — сказал он.

Кроме того, 21 мая в столицу Молдавии по приглашению Додона приедет председатель Международной организации по делам семьи Брайан Браун.