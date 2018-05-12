Новый министр обороны Армении Давид Тоноян вступил в должность

ЕРЕВАН, 12 мая — РИА Новости. Новый министр обороны Армении Давид Тоноян в субботу официально вступил в должность, приняв военное знамя у своего предшественника Вигена Саркисяна, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Накануне президент Армении Армен Саркисян назначил Тонояна, занимавшего пост и.о. главы МЧС, министром обороны по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

"Саркисян передал военное знамя министра новому руководителю ведомства Давиду Тонояну", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По данным пресс-службы, перед торжественной церемонией министра ознакомили с проделанной за полтора года работой по конкретным направлениям, задачам и программам.

Затем Тоноян и Саркисян вместе с представителями высшего офицерского состава посетили военный пантеон "Ераблур", воздали дань памяти национальному герою Армении Вазгену Саркисяну (первому министру обороны, убитому во время теракта в парламенте в 1999 году), Андранику Озаняну (деятелю национально-освободительного движения конца XIX-начала XX вв), и погибшим соотечественникам, отдавшим свои жизни за независимость родины, отметили в пресс-службе.

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