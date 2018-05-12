В ДНР заявили о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики в Донбассе понесли довольно значительные потери — при попытке прорвать позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе Горловки погибли девять военнослужащих ВСУ. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, ВСУ потеряли до девяти человек убитыми, еще пятеро получили ранения. Со стороны ДНР погибли двое военнослужащих.
Безсонов добавил, что в результате силовики заняли дачный поселок Чигари в так называемой серой зоне. Их положение он оценил как "тактически невыгодное, полностью контролируемое с потерянных высот". При этом командование ВСУ все равно будет использовать этот факт для пиара и оправдания своих потерь, считает Безсонов.
На уточняющий вопрос, как можно расценивать действия Украины, он ответил: "Это можно назвать попыткой прорыва наших позиций для того, чтобы взять под контроль определенный район с целью создания плацдарма для дальнейшего захвата".
Данные СЦКК
Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что ВСУ обстреляли Горловку из танков и БМП-1.
Кроме того, получили повреждения шесть жилых домов, добавили в представительстве.
Всего же за минувшие сутки украинские силовики 35 раз нарушали режим прекращения огня. Они выпустили по территории ДНР более 270 мин и снарядов, применяли гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие. При этом были ранены два мирных жителя.
Данные ВСУ
"Во время боевых действий трое наших защитников были ранены и эвакуированы в госпиталь", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
План Авакова
На прошлой неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что обсудил с командирами на линии разграничения свой план взятия Донбасса под контроль Киева.
Ранее он говорил, что Киеву необходимо возвращать контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно. Согласно плану Авакова, "заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района". При этом он полагает, что территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники.
И еще три варианта
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, со своей стороны, рассказал, что рассматриваются три возможных способа решения конфликта в Донбассе.
Другие два плана Грымчак называет "хорватскими".
"В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт", — сказал Грымчак в эфире Громадського радио.
Второй "хорватский" сценарий Киев рассматривает как основной. По словам замминистра, он предполагает введение в Донбасс миротворческой миссии и вывод оттуда иностранных войск. Иностранными войсками, судя по всему, в Киеве считают российские вооруженные силы — украинские власти постоянно заявляют об их присутствии в Донбассе, хотя убедительных доказательств никогда не представляли.
Затем, закончил Грымчак, последуют разоружение ополченцев и создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины. Такое развитие событий представляется ему наиболее вероятным.
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