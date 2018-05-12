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В ДНР заявили о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (144)
17:4212.05.2018
(обновлено: 18:14 12.05.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСитуация в Донецкой области. Архивное фотоСитуация в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА,  12 мая — РИА Новости. Украинские силовики в Донбассе понесли довольно значительные потери — при попытке прорвать позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе Горловки погибли девять военнослужащих ВСУ. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.

Воронка от снаряда во дворе жилого дома в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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"Вчера украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении. <…> Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери", — сказал он.

По его словам, ВСУ потеряли до девяти человек убитыми, еще пятеро получили ранения. Со стороны ДНР погибли двое военнослужащих.

Безсонов добавил, что в результате силовики заняли дачный поселок Чигари в так называемой серой зоне. Их положение он оценил как "тактически невыгодное, полностью контролируемое с потерянных высот". При этом  командование ВСУ все равно будет использовать этот факт для пиара и оправдания своих потерь, считает Безсонов.

На уточняющий вопрос, как можно расценивать действия Украины, он ответил: "Это можно назвать попыткой прорыва наших позиций для того, чтобы взять под контроль определенный район с целью создания плацдарма для дальнейшего захвата".

Данные СЦКК

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что ВСУ обстреляли Горловку из танков и БМП-1.

Последствия обстрела Куйбышевского района в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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"В результате обстрела ранение получила 15-летняя девочка. <…> На данный момент ребенок находится в больнице. По предварительным данным, диагноз — баротравма, ушиб грудной клетки", — сказал он.

Кроме того, получили повреждения шесть жилых домов, добавили в представительстве.

Всего же за минувшие сутки украинские силовики 35 раз нарушали режим прекращения огня. Они выпустили по территории ДНР более 270 мин и снарядов, применяли гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие. При этом были ранены два мирных жителя.

Данные ВСУ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Аваков заявил, что готовит план действий для любого сценария в Донбассе
В пресс-центре операции Объединенных сил Украины заявили, что активные боевые действия в Донбассе продолжались на всех направлениях. При этом, как следует из сводки, ВСУ потеряли только трех человек ранеными.

"Во время боевых действий трое наших защитников были ранены и эвакуированы в госпиталь", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

План Авакова

На прошлой неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что обсудил с командирами на линии разграничения свой план взятия Донбасса под контроль Киева.

Танки ВСУ в Донбассе. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
На Украине подсчитали потери ВСУ за время операции в Донбассе
"На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами относительно стратегии программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса — есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время", — написал Аваков в Twitter.

Ранее он говорил, что Киеву необходимо возвращать контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно. Согласно плану Авакова, "заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района". При этом он полагает, что территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники.

И еще три варианта

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, со своей стороны, рассказал, что рассматриваются три возможных способа решения конфликта в Донбассе. 

Морские пехотинцы ВСУ во время учений
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинский политик: армия Украины – одна из лучших в Европе? Это ложь
Первый заключается в том, что, по словам замминистра, украинская армия способна полностью взять под контроль территории самопровозглашенных республик за две недели. Однако военный сценарий кажется ему наименее вероятным.

Другие два плана Грымчак называет "хорватскими".

"В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт", — сказал Грымчак в эфире Громадського радио.

Второй "хорватский" сценарий Киев рассматривает как основной. По словам замминистра, он предполагает введение в Донбасс миротворческой миссии и вывод оттуда иностранных войск. Иностранными войсками, судя по всему, в Киеве считают российские вооруженные силы — украинские власти постоянно заявляют об их присутствии в Донбассе, хотя убедительных доказательств никогда не представляли.

Затем, закончил Грымчак, последуют разоружение ополченцев и создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины. Такое развитие событий представляется ему наиболее вероятным.

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