ТБИЛИСИ, 12 мая — РИА Новости. Девятый "Фестиваль нового вина" состоялся в парке Мтацминда в Тбилиси: более 200 производителей представили свою продукцию местному населению и туристам, передает корреспондент РИА Новости.
Более 200 участников фестиваля, среди которых малые, средние и крупные винодельни, ассоциации и государственные организации, представили посетителям вино урожая 2017 года со всех уголков Грузии. В парке было создано праздничное настроение, играла музыка, в рамках развлекательной программы были организованы различные конкурсы. По традиции состоялось торжественное открытие квеври — глиняного кувшина для хранения вина.
Особый интерес фестиваль вызвал у гостей из-за рубежа. Туристы из России, Украины, Азербайджана и стран Европы дегустировали грузинские вина и пробовали закуски из сыра.
На мероприятие приехали также грузинские и иностранные эксперты и журналисты.
Фестиваль нового вина проводится в Грузии с 2010 года. С каждым годом к мероприятию подключаются все больше новых семейных виноделен и винных компаний. Главная цель фестиваля — популяризация грузинского вина, повышение уровня образования в области винопроизводства и культуры потребления.