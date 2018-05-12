Израиль после беспорядков закрывает грузовой КПП на границе Газы

Израильские военные во время столкновений с палестинскими протестующими в районе городе Рамалла на Западном берегу. Архивное фото

Израильские военные во время столкновений с палестинскими протестующими в районе городе Рамалла на Западном берегу. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая — РИА Новости. Израиль закрывает на неопределенное время единственный переход на своей границе с сектором Газа, предназначенный для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Решение, чреватое осложнением социально-экономической ситуации в анклаве, военные объяснили необходимостью устранить значительный ущерб, который причинили инфраструктуре КПП "Керем-Шалом" сами палестинцы в ходе многонедельных акций протеста.

"Переход останется закрытым, пока не будут устранены повреждения, причиненные во время беспорядков, и откроется по итогам анализа оперативной обстановки", — сказано в пресс-релизе.

Исключение израильтяне обещают сделать для гуманитарных поставок, каждая из которых будет утверждаться отдельно.

За время массовых протестов, которые с 30 марта идут вдоль границ с Израилем, "Керем-Шалом" дважды подвергался нападению демонстрантов. Они разгромили палестинскую часть перехода, включая трубы для перекачки газа и жидкого топлива, конвейерные ленты, аппаратуру безопасности, говорят военные.

Ответственность за случившееся и вину за возможные последствия Израиль возложил на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.

"Террористическая организация ХАМАС, которая в последние недели проводит террористические атаки под прикрытием беспорядков, вредит благополучию жителей сектора Газа и не дает им жить нормальной жизнью", — заявили военные.