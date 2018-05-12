КНДР решила закрыть ядерный полигон Пхунгери

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ядерный полигон Пхунгери в КНДР закроют 23-25 мая — такое решение принял ЦК Трудовой партии Кореи, передает северокорейское агентство ЦТАК.

Планируется полностью уничтожить вход на полигон и окружающие его объекты. С территории выведут всех научных работников и сотрудников охраны.

Как передает ЦТАК, на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.

Новый курс Пхеньяна

Ядерные испытания долгое время были камнем преткновения в отношениях Пхеньяна и его оппонентов. США и союзники много лет ведут санкционную политику, реагируя на пуски новыми ограничениями.

Однако в конце апреля КНДР провозгласила новый стратегический курс — она отказалась от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики.

Тем самым, утверждают в Пхеньяне, КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

Как заявлял северокорейский лидер Ким Чен Ын, необходимость в испытаниях исчезла после того, как КНДР завершила постановку на вооружение ядерных средств. Таким образом, добавил он, и полигон исчерпал свою миссию.