СБУ проверяет сообщения о передаче российскими военными оружия для Савченко

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины проверяет информацию о причастности российских военных к передаче оружия депутату Верховной рады Надежде Савченко, заявил в субботу глава СБУ Василий Грицак на брифинге в Черкассах.

В пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранители установили имена и должности российских военных, которые якобы передали оружие Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева.

"На данное время следствие Службы безопасности проверяет данные о причастности военнослужащих, граждан России, к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану. По результатам этой проверки, я думаю, вы будете иметь информацию", — сказал Грицак, брифинг которого транслировал телеканал "112 Украина".

Также глава СБУ рассчитывает, что дело Савченко будет передано в суд в течение нескольких месяцев.