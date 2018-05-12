ДНР включила в список на обмен главу Центра освобождения пленных Рубана

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Ополченцы включили в список на обмен главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого украинские правоохранители арестовали по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сообщил в субботу глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак журналистам на брифинге в Черкассах.

"Мы сами были удивлены, когда получили информацию о том, что Владимира Рубана заявила для обмена донецкая сторона, включили в список тех, в ком они заинтересованы в обмене. Это говорит, наверное, о том, для кого он на самом деле является ценным", — сказал Грицак, брифинг которого транслировал телеканал "112 Украина".

Рубан был задержан СБУ в марте при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.