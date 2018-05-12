В Черногории зарезали миллионершу с Украины

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Черногории найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова, пишет издание Vijesti.

По данным журналистов, тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 11 мая в ее квартире в городе Которе. Обстоятельства смерти выясняются.

Начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил факт гибели украинки в Черногории.

"Консул подтвердил гражданство Украины погибшей 11.05.18 в Черногории. Проводятся первоочередные процессуальные меры", — написал он в Twitter.

Анастасия Лашманова была директором компаний Mimoza Group и Sea Trade, владела отелем Mimoza и комплексом La Perla в Тивате, а также салоном красоты Femme fatale. По данным Fosmedia, активы бизнесвумен оцениваются примерно в 105 миллионов евро.