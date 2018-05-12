Политолог оценил влияние "реабилитации Берлускони" на политику Италии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Реабилитация экс-премьера Италии Сильвио Берлускони еще больше осложнит внутриполитическую ситуацию в стране, где не первую неделю продолжаются переговоры о формировании правительства, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Если мы берем правый альянс, то надо понимать, что отношения между "Лигой" и сторонниками Берлускони не такие безоблачные, чтобы "Лига Севера", например, очень хотела видеть Берлускони премьер-министром. Тем более что "Лига" набрала даже больше голосов. Поэтому, на мой взгляд, в Италии все просто запутывается, а не распутывается. На мой взгляд, ситуация будет продолжать развиваться в нынешнем формате еще какое-то время, еще будут какие то попытки сформировать правительство. Вполне возможно, что они не будут удачными — по разным причинам, это отдельный вопрос. Но если будут объявлены досрочные выборы, то фактор Берлускони будет иметь место. Он не будет решающим, но вполне вероятно, что у правого альянса будет несколько больше возможностей для формирования правительства", — сказал Брутер.
Оценивая шансы Берлускони на гипотетических досрочных выборах, Брутер отметил, что исход в нынешних условиях будет не столь очевиден, как еще несколько лет назад. "Рейтинг у Берлускони не нулевой, он может даже и подняться. Но в целом речь идет о достаточно конкурентном поле, поэтому, безусловно, Берлускони не выиграет никаких выборов вчистую и ситуация сейчас, как я уже сказал, все более запутывается, потому что появляется новый дополнительный фактор", — считает эксперт.