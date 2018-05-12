Порошенко в Германии накормили рагу из бычьего хвоста

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Германию попробовал бычьи хвосты, пишет издание RP-Online.

После встречи с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Аахене Порошенко прибыл в Дюссельдорф, чтобы зайти в ресторан. В заведении, которое посетил украинский лидер, рассказали, что визит президента был незапланированным.

Помимо хвостов глава государства заказал свиную рульку, однако от немецкого пива отказался.

Встреча Порошенко с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном состоялась 10 мая в Аахене. Украинские СМИ позиционировали ее как встречу в "нормандском формате без России", однако в действительности переговоры длились недолго. По итогам поездки Порошенко заявил, что "координирует действия" с европейскими лидерами.