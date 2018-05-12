СМИ узнали, что США готовят нормативную базу для расторжения договора РСМД

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Комитет нижней палаты конгресса США по делам вооруженных сил одобрил меру, которая позволит американскому президенту Дональду Трампу решать, выйдут ли США или останутся в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет SFGate.

Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в проект оборонного бюджета США на следующий год по инициативе республиканцев. Таким образом, США смогут отказаться от выполнения своих обязательств по договору, если Белый дом не будет иметь подтверждения того, что Россия полностью соблюдает его.

Член комитета, республиканец Майк Галлахер назвал данную меру попыткой США "подтолкнуть Россию к соблюдению" договора об РСМД, пишет издание.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.