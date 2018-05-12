СМИ узнали, что США готовят нормативную базу для расторжения договора РСМД

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Комитет нижней палаты конгресса США по делам вооруженных сил одобрил меру, которая позволит американскому президенту Дональду Трампу решать, выйдут ли США или останутся в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет SFGate.
Член комитета, республиканец Майк Галлахер назвал данную меру попыткой США "подтолкнуть Россию к соблюдению" договора об РСМД, пишет издание.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.