МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой признал, что ему не понравились заявления кандидата на пост председателя правительства Каталонии Кима Торры, однако пообещал "судить его по делам".

В субботу в каталонском парламента проходит заседание, на котором депутаты обсуждают кандидатуру депутата от партии "Вместе за Каталонию" Кима Торры на пост главы женералитета. Выступая с программной речью, Торра пообещал продолжить курс на "создание республики" и разработку конституции.

"Я не буду давать никаких оценок кандидату. То, что мы видели и что мы слышали, нам не нравится, по меньшей мере, многим. Это не отражает того, чем является Каталония. Но мы будем судить его по его делам, если он в результате будет избран. Как председатель правительства я могу гарантировать три вещи. Первое — закон и конституция будут соблюдаться во всей Испании, второе – единство Испании будет уважаться, это основа нашей нации, и третье – никто не может действовать против равенства всех испанцев. Потому что это основа нашей демократии", — заявил Рахой.

Он вновь заявил, что Каталонии необходимо "правительство, которое выполняет закон". "В Испании все могут думать, что считают нужным. Но все обязаны соблюдать закон", — сказал глава испанского кабинета. Он добавил, что "правительство должно выполнять закон и быть правительством для всех".

"Поэтому я надеюсь, что в Каталонии будет создано правительство, которое будет выполнять закон и которое будет править для всех", — добавил Рахой.

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря 2017 года. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.

Для победы в первом туре Торре необходимо получить абсолютное большинство — минимум 68 голосов из 135. Для победы во втором туре, который должен состояться через 48 часов после первого, достаточно простого большинства. Если радикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) примет решение воздержаться, то Торра будет избран новым главой каталонского правительства при 66 голосах "за", 65 "против" и четырех воздержавшихся.

Чтобы избежать досрочных выборов, каталонский парламент должен избрать нового главу женералитета до 22 мая.