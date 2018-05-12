В МВД Грузии рассказали о причинах спецоперации в ночных клубах Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 мая — РИА Новости. Проведенная в ночь на субботу полицейская спецоперация в ночных клубах Тбилиси была связана с фактами гибели молодых людей от реализуемых в них наркотиков и направлена на задержание драгдилеров, говорится в заявлении МВД Грузии.

В результате проведенной спецоперации МВД задержаны восемь человек по подозрению в сбыте наркотиков. По данным телекомпании "Рустави 2" , всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в министерстве внутренних дел отметили, что все задержанные по административному правонарушению уже освобождены. Информация об операции силовиков в ночных клубах быстро разошлась в соцсетях. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали свой протест.

"МВД Грузии вместе с Главной прокуратурой продолжает борьбу против реализации наркотических средств. К сожалению, в последний период мы все стали свидетелями трагической смерти молодых людей. Стоит отметить, что во всех случаях факт смерти произошел после посещения клубов. Вместе с этим, значительно увеличился показатель вызовов срочной медицинской помощи в ночные клубы. Многие молодые люди, включая несовершеннолетних, были доставлены в стационар с диагнозом наркотической интоксикации", — сказано в заявлении.

Ведомство отмечает, что сотрудники министерства в течение трех месяцев проводили интенсивные следственные мероприятия в столичных клубах "Басиани" и "Галерея" и на основании постановления суда осуществили в этих заведениях несколько контрольных закупок, которые зафиксировали на видеозаписях.

"Есть обоснованное подозрение, что продавцы наркотиков находились в тесных связях с данными клубами. Запрещенные наркотические вещества сбывались именно на территории клубов. Один из сбытчиков является членом охраны клуба", — сообщает министерство.

В заявлении сказано, что помощь спецназа понадобилась, чтобы вывести из клуба находящихся там молодых людей и обеспечить безопасность во время проведения следственных действий.

Представители неправительственных организаций Грузии в субботу днем планируют проведение крупной акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел и премьер-министра. Члены НПО при помощи соцсетей призывают всех молодых выйти на акцию.