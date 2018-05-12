В Варшаве тысячи человек вышли на Марш свободы

ВАРШАВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в оппозиционном Марше свободы в Варшаве， передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие выдвигают как политические， так и экономические требования. Они недовольны прошедшей недавно судебной реформой, отношением властей к оппозиции， распределением бюджетных средств.
Чуть ранее в Варшаве закончилась уличная акция в поддержку протестующих в сейме Польши родителей инвалидов, которые требуют увеличения денежных выплат их детям. Многие участники этой акции присоединились к Маршу свободы.