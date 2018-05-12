В Варшаве тысячи человек вышли на Марш свободы

Во время антиправительственного протеста Марш свободы в Варшаве, Польша. 12 мая 2018

Во время антиправительственного протеста Марш свободы в Варшаве, Польша. 12 мая 2018

ВАРШАВА, 12 мая — РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в оппозиционном Марше свободы в Варшаве， передает корреспондент РИА Новости.

В шествии среди прочих принимают участие активисты партий "Гражданская платформа"， "Новочесная"， комитета "Защита демократии".

Протестующие выдвигают как политические， так и экономические требования. Они недовольны прошедшей недавно судебной реформой, отношением властей к оппозиции， распределением бюджетных средств.

Чуть ранее в Варшаве закончилась уличная акция в поддержку протестующих в сейме Польши родителей инвалидов, которые требуют увеличения денежных выплат их детям. Многие участники этой акции присоединились к Маршу свободы.