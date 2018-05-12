Новый премьер Малайзии учредил "совет старейшин"

БАНГКОК, 12 мая – РИА Новости. Вновь избранный премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назначил первых трех министров нового кабинета и учредил консультативный орган "Совет старейшин", в который вошли вышедшие в отставку видные чиновники и эксперты, сообщает в субботу малайзийская газета The Star.

Первыми назначенными министрами кабинета стали лидеры крупных политических партий, входящих в коалицию "Альянс Надежды", которая одержала победу на выборах 9 мая, впервые в истории постколониальной Малайзии сместив правительство коалиции "Барисан Насиональ" ("Национальный Фронт").

Председатель Объединенной партии сынов земли Малайзии Мухиддин Яссин получил портфель министра внутренних дел, этнический китаец Лим Куан Энг, генеральный секретарь Партии демократического действия – портфель министра финансов, а председатель Партии национального доверия Мохамад Сабу – портфель министра обороны, сообщает издание.

На пресс-брифинге в пятницу Мохамад заявил, что его кабинет будет "небольшим", в него войдут только "ключевые" министры. Он сразу обозначил десять министерств, главы которых войдут в его кабинет. Незанятыми пока остаются посты министров экономики, образования, министра мультимедийных коммуникаций, науки и технологий, министров развития сельских районов, общественных работ, транспорта и иностранных дел.

Судьба еще 16 министерств, существующих в настоящее время, в том числе министерств здравоохранения, внешней торговли, высшего образования, жилищного строительства и местных органов власти, а также других пока неизвестна. Региональные эксперты считают, что все "лишние" министерства могут влиться в состав десяти "ключевых" на правах департаментов или остаться в статусе министерств, не имея при этом прямого представительства в кабинете министров.

В субботу на пресс-конференции, на которой были названы первые три министра кабинета, 92-летний Мохамад заявил об учреждении консультативного органа при кабинете под названием "Совет старейшин", в который войдут бывший министр финансов Даим Зайнуддин, бывший управляющий Национального банка Малайзии Зети Азиз, бывший директор государственной нефтяной компании Petronas Хассан Мерикан, проживающий в Гонконге малайзийский миллиардер Роберт Куок и экономический эксперт, профессор Джомо Кваме Сундарам, говорится в сообщении.

Газета сообщает, что пресс-конференция, которая должна была начаться сразу после окончания совещания премьера с руководителями партий коалиции "Альянс Надежды" по вопросу назначения министров, началась с опозданием на три с половиной часа.

В четверг Махатхир Мохамад принял присягу в качестве седьмого в истории независимой Малайзии премьер-министра страны. Глава кабинета министров Малайзии стал старейшим в мире по возрасту премьер-министром, избранным на этот пост в результате выборов.

Махатхир Мохамад, которого местные СМИ уважительно именуют "Доктор М", был премьер-министром страны в 1982 – 2003 годах. Ветеран малайзийской политики пользуется в стране огромным уважением и обладает репутацией эффективного управленца и гибкого политика, способного разрешить самые сложные противоречия, возникающие между идеологически и национально диверсифицированными политическими силами страны. С именем Махатхира Мохамада многие связывают период наивысшего экономического процветания Малайзии, который пришелся на последние десятилетия XX века.