МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинцы забывают о героях Великой Отечественной войны, глядя на "героев", участвующих в конфликте в Донбассе, заявил в эфире телеканала ZIK директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
"Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек <…> приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень", — сказал Вятрович.
По мнению историка, в украинском обществе "происходят фундаментальные перемены", связанные с отношением к силовикам, которые "из обычных людей превратились в настоящих героев".
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" (так в Киеве называют действия силовиков против Луганской и Донецкой республик — Прим. ред.) в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины.