Силовики заняли населенный пункт в "серой зоне" у Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики заняли населенный пункт в "серой зоне" в районе населенного пункта Горловка, сообщил журналистам начальник пресс-службы сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее Безсонов заявил о попытке прорыва позиций сил ДНР в районе Горловки в пятницу, в результате чего подразделения Вооруженных сил Украины были остановлены и понесли потери.

"В настоящее время боевики, прикрываясь местными жителями, находятся в тактически невыгодном положении, полностью контролируемом с потерянных высот, в дачном поселке Чигари", — сказал он.

На уточняющий вопрос Безсонов пояснил, что данный населенный пункт находился в "серой зоне", в районе Горловки, а командование Вооруженных сил Украины будет использовать занятие стратегически невыгодного положения в качестве пиара и оправдания своих потерь.

На вопрос, можно ли считать факт попытки наступления и занятия населенного пункта в "серой зоне" грубейшим нарушением минских соглашений со стороны ВСУ, он ответил: "Конечно".