КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Российские пограничники в Ейске отказались предоставить информацию о возможном нахождении двух пропавших украинских рыбаков, консул Украины в РФ выехал на место для выяснения обстоятельств, сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Пограничная служба города Ейск (Россия) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", — приводит слова Кирилича украинское информагентство УНН.

Ейск Краснодарского края входит в границы консульского округа консульства Украины в Ростове-на-Дону, которое возглавляет Виталий Москаленко.

По данным управления госслужбы Украины по ЧС в Запорожской области, 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска, которые на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись. На сайте управления госслужбы сообщается, что поиски пропавших были прекращены в пятницу вечером, поскольку супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в Ейске. В МИД Украины сообщили, что Киев проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков в Азовском море.

Ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ сообщило о задержании украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", незаконно вылавливавшего камбалу в исключительной экономической зоне России.