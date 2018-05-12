На Украине смоделировали минометный обстрел здания Рады

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские специалисты провели на полигоне "экспертное воссоздание" предполагаемого теракта в Верховной раде, который, как считает следствие, планировали совершить народный депутат Надежда Савченко и переговорщик по обмену пленными в Донбассе Владимир Рубан. Об этом в эфире радио "Новое время" рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, эксперты смоделировали минометный обстрел здания Рады со стороны Труханова острова.

"Я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории, как это планировалось", — пояснил Матиос.

Он подчеркнул, что оружие было действующим — "пригодным для стрельбы и нанесения поражений".

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что она собиралась "минометами обрушить купол Рады" и "добить из автоматов" выживших. Депутата арестовали до 20 мая, ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

В марте 2016 года российский суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что именно она в июне 2014 года корректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских репортеров, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Позже президент России помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.