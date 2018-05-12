На Украине смоделировали минометный обстрел здания Рады

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские специалисты провели на полигоне "экспертное воссоздание" предполагаемого теракта в Верховной раде, который, как считает следствие, планировали совершить народный депутат Надежда Савченко и переговорщик по обмену пленными в Донбассе Владимир Рубан. Об этом в эфире радио "Новое время" рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории, как это планировалось", — пояснил Матиос.
Он подчеркнул, что оружие было действующим — "пригодным для стрельбы и нанесения поражений".
По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что она собиралась "минометами обрушить купол Рады" и "добить из автоматов" выживших. Депутата арестовали до 20 мая, ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
В марте 2016 года российский суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что именно она в июне 2014 года корректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских репортеров, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Позже президент России помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.