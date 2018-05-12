Бывший министр обороны Ирака опасается фальсификаций на предстоящих выборах

МОСУЛ (Ирак), 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Один из лидеров избирательного блока "Коалиция Наср", считающегося фаворитом стартовавших в субботу в Ираке парламентских выборов, Халед аль-Обейди в интервью РИА Новости заявил, что опасается возможных фальсификаций в ходе голосования.
"Я считаю, что это самый большой вызов (возможность фальсификаций – ред.), потому что финансы, направленные для достижения политических результатов, играют свою роль. Я также опасаюсь, что некоторые люди в ряде избирательных участков могут проявить слабость, беспокойство. В любом случае, даже если такие случаи произойдут, то они не будут очень значительными", — заявил политик.
Список "Альянс фатх" возглавляет популярный среди шиитов экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр". В объединение также входят представители влиятельного среди шиитской общины страны Высшего исламского совета Ирака и другие небольшие политические партии. Лидеры обоих блоков в ходе предвыборной гонки ставили себе в заслугу победу над ИГ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.