Бывший министр обороны Ирака опасается фальсификаций на предстоящих выборах

МОСУЛ (Ирак), 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Один из лидеров избирательного блока "Коалиция Наср", считающегося фаворитом стартовавших в субботу в Ираке парламентских выборов, Халед аль-Обейди в интервью РИА Новости заявил, что опасается возможных фальсификаций в ходе голосования.

Парламентские выборы в Ираке проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Я считаю, что это самый большой вызов (возможность фальсификаций – ред.), потому что финансы, направленные для достижения политических результатов, играют свою роль. Я также опасаюсь, что некоторые люди в ряде избирательных участков могут проявить слабость, беспокойство. В любом случае, даже если такие случаи произойдут, то они не будут очень значительными", — заявил политик.

По мнению большинства опрошенных корреспондентом РИА Новости иракских экспертов, наибольший шанс сформировать следующее правительство страны имеет один из двух избирательных блоков — "Коалиция Наср" ("Коалиция победы") и "Альянс фатх" ("Альянс завоевания"). Первый блок возглавляет премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. В него также входят и другие видные деятели шиитской партии "Исламский призыв". В списке "Наср" и один из самых влиятельных политиков суннитской общины страны, экс-министр обороны Халед аль-Обейди. Считается, что его присутствие в этом блоке принесет этой коалиции голоса большинства жителей суннитских районов страны, в особенности провинции Найнава, административным центром которой является город Мосул.

Список "Альянс фатх" возглавляет популярный среди шиитов экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр". В объединение также входят представители влиятельного среди шиитской общины страны Высшего исламского совета Ирака и другие небольшие политические партии. Лидеры обоих блоков в ходе предвыборной гонки ставили себе в заслугу победу над ИГ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.