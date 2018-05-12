КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Спецпосланник госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что на следующей неделе посетит Донбасс, чтобы на месте изучить ситуацию.

В четверг президент Украины Петр Порошенко в немецком Ахене провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. После он сообщил журналистам, что Волкер приедет на Украину 14 мая. Ранее сам спецпосланник говорил, что в середине мая намерен посетить Украину, однако точную дату не называл.

"Я направляюсь в восточную Украину на следующей неделе, чтобы больше узнать о ситуации на местах и о гуманитарном кризисе на Донбассе", — написал Волкер в Twitter.

В феврале глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев. В последний раз сам Волкер посещал Украину в январе, после чего у него были переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.