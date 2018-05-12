КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Спецпосланник госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что на следующей неделе посетит Донбасс, чтобы на месте изучить ситуацию.
"Я направляюсь в восточную Украину на следующей неделе, чтобы больше узнать о ситуации на местах и о гуманитарном кризисе на Донбассе", — написал Волкер в Twitter.
В феврале глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев. В последний раз сам Волкер посещал Украину в январе, после чего у него были переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.