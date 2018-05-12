США и ОАЭ сохранили соглашение об "открытом небе"

ДУБАЙ, 12 мая – РИА Новости. США и ОАЭ договорились о продлении действия соглашения об "открытом небе" в сфере гражданских авиаперевозок, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.
"Все условия и положения соглашения о воздушных перевозках, включая "пятую свободу", остаются в полном виде без изменений, и у эмиратских и американских компаний остается право добавлять рейсы и менять услуги", — заявил после переговоров в Вашингтоне посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отейба.
Так называемая "пятая свобода" подразумевает право авиакомпаний брать на борт пассажиров в пункте транзита и перевозить их напрямую в страну назначения. В настоящее время авиакомпании из ОАЭ таким образом перевозят в США пассажиров из ряда европейских стран.
Две крупнейшие авиакомпании из ОАЭ – Emirates и Etihad Airways – еженедельно осуществляют 131 рейс в 12 городов США.