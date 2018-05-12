США и ОАЭ сохранили соглашение об "открытом небе"

ДУБАЙ, 12 мая – РИА Новости. США и ОАЭ договорились о продлении действия соглашения об "открытом небе" в сфере гражданских авиаперевозок, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.

Это соглашение ранее вызывало острую критику со стороны крупнейших американских авиакомпаний, которые обвиняли авиакомпании из ОАЭ в недобросовестной конкуренции из-за получения госсубсидий.

"Все условия и положения соглашения о воздушных перевозках, включая "пятую свободу", остаются в полном виде без изменений, и у эмиратских и американских компаний остается право добавлять рейсы и менять услуги", — заявил после переговоров в Вашингтоне посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отейба.

Так называемая "пятая свобода" подразумевает право авиакомпаний брать на борт пассажиров в пункте транзита и перевозить их напрямую в страну назначения. В настоящее время авиакомпании из ОАЭ таким образом перевозят в США пассажиров из ряда европейских стран.

Две крупнейшие авиакомпании из ОАЭ – Emirates и Etihad Airways – еженедельно осуществляют 131 рейс в 12 городов США.