Киев отрицает, что украинские военные угрожали сотруднику МИД России в ООН

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой об угрозах воевавших в Донбассе ветеранов в адрес сотрудника российского внешнеполитического ведомства в здании ООН не соответствует истине, сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

Накануне Захарова заявила , что воевавшие в Донбассе украинские ветераны якобы угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации. По данным Захаровой, украинские ветераны "в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю, сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой".

"Яркий пример распространения фейков официальными лицами РФ… заявления РФ — инсинуации", — написала Беца в субботу в Twitter, комментируя заявление Захаровой.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.