В ДНР заявили, что ВСУ 35 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 35 раз… Вчера в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получили два мирных жителя", — сказал представитель ведомства.

Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили более 270 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Горловское направление: гаубицы 152 миллиметра – 20 снарядов; минометы 120 миллиметров – 161 мина, 82 миллиметра – 70 мин… Донецкое направление: минометы 120 миллиметров – две мины, 82 миллиметра – 18 мин… Мариупольское направление: минометы 82 миллиметра – две мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1258 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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