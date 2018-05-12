Генпрокурор Украины нашел своего двойника среди бойцов дивизии СС

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нашел своего двойника среди бойцов дивизии СС "Галичина", об этом он сказал, выступая в Национальном университете "Острожская академия" в Ровенской области, передает издание "ГОРДОН".

"Я смотрел фотоальбом "Дивизия Галичина". Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия восьмого класса, только в немецкой форме. Ваффен СС. Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол", — рассказал он.

При этом генпрокурор высказал мнение, что обсуждать историю "Галичины" должны историки.

Дивизию СС "Галичина" создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила это соединение возле города Броды.

На Украине к дивизии относятся неоднозначно: некоторые политические силы утверждают, что "Галичина" боролась за независимость страны, другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.