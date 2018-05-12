МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Двух украинских рыбаков, пропавших в Азовском море, задержали российские пограничники, об этом сообщает запорожское издание 061.ua со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области.

О задержании рыбаков спасателям сообщила жена одного из пропавших без вести. Сейчас, как утверждают в ведомстве, рыбаки находятся в Ейске.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что двое жителей Бердянска вышли в Азовское море с территории местной базы отдыха на лодке "Амур" и не вернулись обратно. Для их поисков задействовали катер, о случившемся оповестили экипажи судов и пограничников.

Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.

Крымское пограничное управление ФСБ 4 мая сообщило о задержании в Черном море украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", незаконно добывавшего камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут). Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставили в Крым "для проведения процессуальных действий". В Киеве заявили о "захвате" судна и возбудили по факту случившегося уголовное дело. Российские пограничники подчеркнули, что действовали "в строгом соответствии с международным морским правом".

В конце апреля в крымском погрануправлении ФСБ заявили, что намерены бороться с браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими, по вине которых сокращается популяция дельфинов.

Обстановка в Азовском море обострилась в марте после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.

Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.