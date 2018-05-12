Аргентина покупает у Франции пять подержанных штурмовиков Super Etendard

МЕХИКО, 12 мая – РИА Новости. Правительство Аргентины одобрило покупку у ВМС Франции пяти подержанных, но модернизированных палубных штурмовиков Super Etendard взамен 14 аналогичных машин, которые уже не используются.

По сообщению официального портала Boletin Oficial, стоимость контракта составляет 12,55 миллиона евро.

Самолеты этого типа стоят на вооружении минобороны Аргентины с 1979 года и участвовали в войне с Великобританией за Фолклендские (Мальвинские) острова в 1982 году.

Контракт предполагает также поставку запчастей к купленным самолетам.