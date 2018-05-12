Трамп выделил федеральную помощь штату Гавайи в связи с извержением вулкана

ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выполнил просьбу губернатора Гавайев и объявил островной штат в Тихом океане зоной бедствия в связи с извержением вулкана Килауэа, сообщил Белый дом.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Гавайи имеет место крупное стихийное бедствие, на основании чего распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям на уровне штата и на местном уровне. Это распоряжение относится к извержению вулкана Килауэа и к землетрясениям, которые происходят с 3 мая и до настоящего момента", — говорится в сообщении Белого дома.

Федеральная помощь может существенно усилить финансовые возможности местных властей по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа. СМИ сообщали, что распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Позднее стало известно, что потоки лавы уничтожили по меньшей мере 30 домов.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.