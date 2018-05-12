Главы Пентагона и МИД Южной Кореи провели двусторонние переговоры

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва обсудили в пятницу на встрече в Вашингтоне денуклеаризацию КНДР и урегулирование отношений между Сеулом и Пхеньяном, сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Министр Кан рассказала о Пханмунджонской декларации и усилиях по улучшению отношений Севера и Юга при достижении общей цели денуклеаризации… Министр Мэттис и министр Кан выразили надежду, что предстоящие американо-северокорейские переговоры, запланированные на 12 июня, дадут историческую возможность достичь дипломатического решения, которое приведет к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении Уайт.

Ранее в пятницу Кан провела переговоры в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщалось ранее, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом лидеры двух корейских государств договорились добиваться полной денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений между двумя странами, которые формально находятся в состоянии войны в 1950-х годов.

Саммит США-КНДР пройдет 12 июня в Сингапуре.