МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали Национальный банк Украины (НБУ) за выпуск серебряной коллекционной монеты, посвященной копанию картошки.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен, которая выйдет в оборот 22 мая, изображены сгорбленные мужчина и женщина, а на аверсе — куст картофеля.

В Нацбанке Украины заявили, что новая монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере "исконной украинской ценности — земли-кормилицы". "Влечение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют мужчину и женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца", — отметили в НБУ.

"Очень жду юбилейные монеты "Украинцы на клубнике в Польше" и "Украинцы моют унитазы в Италии". Ну, чтоб, все тренды охватить", — написал в Facebook Денис Гороховский.

"Чем не бренд аграрной сверхдержавы?" — иронично заметил политолог Дмитрий Джангиров.

Юрист Дмитрий Назарец, в свою очередь, увидел в изображении на реверсе монеты "желтого монстра", который поедает "единственное достояние" Украины.

"Нацбанк выпускает новую монету. Собственно это и все, к чему готовят украинцев. Какое будущее? Идите. Копать. Картошку. 1я и единственная реформа", — написала адвокат Елена Лукаш.