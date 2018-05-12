МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" лишилась трети зрителей на концерте в Гааге из-за русофобского высказывания солиста коллектива Олега Скрипки. Об этом сам музыкант рассказал в эфире "112".

Он признался, что во время выступления повел себя слишком эмоционально и "ляпнул" фразу, оскорбившую часть аудитории.

"Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией", — сказал Скрипка.

После этого, по словам музыканта, треть посетителей покинули концерт. Тем не менее артист не извинился за свое поведение, а успокоил себя тем, что среди ушедших были только россияне.

Реакция коллег по сцене

Заявление Скрипки ничего не значит, считает певец Юрий Лоза.

"Собака лает — ветер несет. Кто такой Скрипка вообще? Он кто? Политический деятель? От него что-то зависит? <…> Это никаким образом не сказывается ни на нашем благосостоянии, ни на нашем отношении к миру, ни даже мира — к нам. Что он, великий музыкант, что ли?" — заявил музыкант в интервью телеканалу "360".

По мнению Лозы, украинские певцы делают все, чтобы поссориться с Россией, так как их страна "выполняет заказ США".

Лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин признался, что новость его шокировала, так как со Скрипкой они знакомы лично и много раз выступали вместе.

"Может быть, Олега Скрипку попросить вернуть все деньги, которые он заработал в России? У меня нет слов. Я его лично знаю с 1988 года, когда мы вместе играли в Литве на рок-фестивале, где были музыканты из Англии, Финляндии, СССР. И в том числе была группа "Вопли Видоплясова". Я ему дарил свою книгу стихов недавно, в 2013 году. Для меня это странно, когда люди так заявляют", — сказал певец в беседе с "360".

Скандалы с участием Скрипки

Ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" уже вызывал скандал неоднозначными высказываниями. Так, в апреле прошлого года музыкант заявил, что украинцы, которые не могут выучить государственный язык, обладают низким IQ, поэтому их нужно поселить в гетто.

Эти слова вызвали общественный резонанс как на Украине, так и в России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила оформить это высказывание в виде растяжек для приветствия участников и развесить по всему Киеву от аэропорта Борисполь до Крещатика.

Глава украинского МВД Арсен Аваков, в свою очередь, назвал слова Скрипки "омерзительными".