В США китайского миллиардера приговорили к тюремному заключению

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая — РИА Новости. Китайский миллиардер получил 4 года тюрьмы за подкуп чиновников ООН, говорится в заявлении окружной прокуратуры Нью-Йорка.

"Энг Лап Сэнг (Дэвид Энг), председатель девелоперской компании Макао, был сегодня приговорен к 48 месяцам тюрьмы за участие в схеме по даче взятки послам ООН ради одобрения строительства конференц-центра в Макао", — говорится в распространённом заявлении ведомства. Предполагалось, что новый центр принимал бы, в том числе, среди других мероприятий, и ежегодную конференцию ООН по развитию.

Ранее суд в Нью-Йорке признал Энг Лап Сэнга виновным в подкупе чиновников ООН. Помимо коррупции 69-летний девелопер признан виновным в сговоре и отмывании денег.

В октябре 2015 года прокуратура Нью-Йорка начала расследование коррупционной схемы с возможным участием должностных лиц ООН, связанной со строительством недвижимости в китайском Макао. Обвинения были выдвинуты в отношении китайского девелопера Энг Лап Сэнга и связанных с ним лиц.

Сторона обвинения представила доказательства, что Энг Лап Сэнг с 2010 по 2015 год заплатил двум представителям ООН сотни тысяч долларов для продвижения своего проекта.

Один из фигурантов расследования экс-президент Генеральной Ассамблеи ООН и постпред Антигуа и Барбуда Джон Эш скончался в июне 2016 года. Бывший постпред Доминиканской республики Френсис Лоренсо уже признал себя виновным в получении взяток и в ожидании приговора находится на свободе под залогом. —0-