ДОХА, 12 мая — РИА Новости, Юлия Троицкая. Русскоязычная диаспора в Катаре в пятницу провела вечер памяти, посвященный 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

Устроенный Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) в Катаре вечер прошел под аккомпанемент и живое исполнение мелодий военных лет русским хором "Камертон".

Соотечественники из разных стран бывшего Советского Союза вспоминали своих родственников, принимавших участие в сражениях и трудившихся в тылу, самые яркие моменты их военных будней, рассказывали об их подвигах, наградах, человеческих качествах и жизни после войны. Дети из русскоязычного подросткового клуба Катара читали стихи о войне.

В конце вечера его участники все вместе исполнили песню "День Победы", прошли с портретами родных в "Бессмертном полку", после чего их ждала настоящая полевая кухня: с походной кашей и чаем из котелка.

Как рассказала РИА Новости заместитель председателя КСОРС Екатерина Кременская, им пришлось перенести празднование Дня Победы на пятницу, поскольку этот день является выходным в Катаре. По ее словам, на протяжении последних четырех лет русскоязычная община в Катаре отмечала этот праздник масштабными концертами на военную тему и проведением акции "Бессмертный полк", но в этом году совет решил сделать празднование победы более камерным и разбавить музыкальные и поэтические выступления личными воспоминаниями о героях войны.

Ранее совет соотечественников провел в Дохе мероприятие по случаю Дня Победы для самых маленьких: дети посмотрели мультфильмы о войне, пронесли портреты своих прабабушек и прадедушек-участников войны и поели "солдатской" каши.