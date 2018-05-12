ДОХА, 12 мая — РИА Новости, Юлия Троицкая. Русскоязычная диаспора в Катаре в пятницу провела вечер памяти, посвященный 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Устроенный Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС) в Катаре вечер прошел под аккомпанемент и живое исполнение мелодий военных лет русским хором "Камертон".
Соотечественники из разных стран бывшего Советского Союза вспоминали своих родственников, принимавших участие в сражениях и трудившихся в тылу, самые яркие моменты их военных будней, рассказывали об их подвигах, наградах, человеческих качествах и жизни после войны. Дети из русскоязычного подросткового клуба Катара читали стихи о войне.
В конце вечера его участники все вместе исполнили песню "День Победы", прошли с портретами родных в "Бессмертном полку", после чего их ждала настоящая полевая кухня: с походной кашей и чаем из котелка.
Ранее совет соотечественников провел в Дохе мероприятие по случаю Дня Победы для самых маленьких: дети посмотрели мультфильмы о войне, пронесли портреты своих прабабушек и прадедушек-участников войны и поели "солдатской" каши.