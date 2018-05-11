США: представители Сеула вряд ли будут на встрече Трампа и Кем Чен Ына

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Представители Южной Кореи вряд ли примут участие в предстоящем 12 июня в Сингапуре саммите президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Я не думаю, что есть планы по их (Южной Кореи) участию (в переговорах) в этот конкретный день. Но, конечно, они являются партнерами в этом процессе и, как вы знаете, президент (Южной Кореи) Мун (Чжэ Ин) будет здесь 22 мая, чтобы продолжить эти обсуждения. Мы по-прежнему в тесном контакте с южнокорейцами", — сказала Сандерс на брифинге, отвечая на вопрос о возможном участии Мун Чжэ Ина или других представителей Сеула в саммите США-КНДР.